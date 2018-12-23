Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, ruh hastası Murat Özdemir'in işkence ettiği papağanın ölümüne değindi. Şehitlerimizin bir kuş kadar konuşulmadığını söyledi MASTERCHEF yarışmacısı Murat Özdemir, birkaç gün önce papağanına işkence yaptı. Dehşet anlarını sosyal medyada yayınladı. Şikayetler üzerine yakalandı. Ruh sağlığı hastanesine yollandı. Ruh hastası Özdemir'in eziyet ettiği kuş ise kurtarılamadı. Vicdanları sarsan bu olaya tüm Türkiye'den tepki yağdı. MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson da konuyla ilgili açıklamalar yaptı.
'KAÇ GÜNDÜR BU MESELE'
Önceki akşam İstanbul Üsküdar'da konser veren Alanson, "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor, konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
PSiKOPAT HASTANEDE YATIYOR
Daha önceki bir videosunda da kendini kesen Özdemir, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görüyor.
Murat Özdemir'in işkence ettiği kuş, geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetmişti.
YANDIM YANDIM'I KABE'YE YAZDIM
Mazhar Alanson, sevilen şarkısı 'Yandım Yandım'ı nasıl yazdığını da şu sözlerle ilk kez açıkladı: "'Yandım Yandım' kısmını Medine'de yazdım. Mesela 'Baka baka doyamadım, hem kokladım da' Kabe'yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz..."
'KAÇ GÜNDÜR BU MESELE'
Önceki akşam İstanbul Üsküdar'da konser veren Alanson, "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor, konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
PSiKOPAT HASTANEDE YATIYOR
Daha önceki bir videosunda da kendini kesen Özdemir, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görüyor.
Murat Özdemir'in işkence ettiği kuş, geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetmişti.
YANDIM YANDIM'I KABE'YE YAZDIM
Mazhar Alanson, sevilen şarkısı 'Yandım Yandım'ı nasıl yazdığını da şu sözlerle ilk kez açıkladı: "'Yandım Yandım' kısmını Medine'de yazdım. Mesela 'Baka baka doyamadım, hem kokladım da' Kabe'yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz..."
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