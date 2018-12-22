Mazhar Alonson işkence edilerek öldürülen papağanın şehitlerden daha çok konuşulmasına sitem etti: Genç Babayiğit çocuk şehit olmuş...
Mazhar Alanson'dan sitem... Mazhar Alonson, 'MasterChef Türkiye' yarışmasından diskalifiye olan Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan Bahtiyar'ın ölmesine ilişkin, "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş. Hamile karısı. Hayır o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, bir haftadır konuşuluyor" dedi. İşte Mazhar Alanson'un açıklamaları...
22 Aralık 2018 Cumartesi, 18:35:21 Güncelleme: 18:39:27
İstanbul Üsküdar'da konser veren ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, Üsküdarlılar'a unutulmaz gece yaşattı. Öte yandan Alanson, Murat Özdemir'in işkence ettiği papağanın ölmesine ilişkin ise; "Adam Papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş. Hamile karısı. Hayır o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır konuşuluyor" dedi.
DİĞER GALERİLER