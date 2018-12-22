Mazhar Alonson işkence edilerek öldürülen papağanın şehitlerden daha çok konuşulmasına sitem etti: Genç Babayiğit çocuk şehit olmuş...

Mazhar Alanson'dan sitem... Mazhar Alonson, 'MasterChef Türkiye' yarışmasından diskalifiye olan Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan Bahtiyar'ın ölmesine ilişkin, "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş. Hamile karısı. Hayır o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, bir haftadır konuşuluyor" dedi. İşte Mazhar Alanson'un açıklamaları...

22 Aralık 2018 Cumartesi, 18:35:21 Güncelleme: 18:39:27
Mazhar Alonson işkence edilerek öldürülen papağanın şehitlerden daha çok konuşulmasına sitem etti: Genç Babayiğit çocuk şehit olmuş...

İstanbul Üsküdar'da konser veren ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, Üsküdarlılar'a unutulmaz gece yaşattı. Öte yandan Alanson, Murat Özdemir'in işkence ettiği papağanın ölmesine ilişkin ise; "Adam Papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş. Hamile karısı. Hayır o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır konuşuluyor" dedi.

Mazhar Alonson işkence edilerek öldürülen papağanın şehitlerden daha çok konuşulmasına sitem etti: Genç Babayiğit çocuk şehit olmuş...

HAYRANLARI KONSERE AKIN ETTİ

Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir konser verdi.

Mazhar Alonson işkence edilerek öldürülen papağanın şehitlerden daha çok konuşulmasına sitem etti: Genç Babayiğit çocuk şehit olmuş...

Mazhar Alanson'u dinlemek isteyen hayranları salonu tıklım tıklım doldurdu. Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Mazhar Alonson işkence edilerek öldürülen papağanın şehitlerden daha çok konuşulmasına sitem etti: Genç Babayiğit çocuk şehit olmuş...

Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını seslendirirken alkışlar hiç susmadı. "Yandım Yandım", "Sarı Laleler", "Ah Bu Ben" gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Alanson'a Üsküdarlılar da eşlik etti.

Mazhar Alonson işkence edilerek öldürülen papağanın şehitlerden daha çok konuşulmasına sitem etti: Genç Babayiğit çocuk şehit olmuş...

"GENÇ BABAYİĞİTLER ŞEHİT OLMUŞ, PAPAĞAN ÖLDÜ ÜLKE ONU KONUŞUYOR"

Şarkıları arasında konuşan Alanson, Murat Özdemir tarafından işkence edilen ve daha sonrasında ölen papağan hakkında konuştu.

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