'Baba'ğan! 21 yaşına giren papağan için doğum günü

MASTERCHEF yarışmasına katıldı. Murat Özdemir adlı cani tencereyi değil vicdanları kaynattı. Mesut Bahtiyar adını verdiği papağanını boğazladı. Özdemir'in 21 gün akıl hastanesinde yatması kararlaştırıldı. Talihsiz hayvan ameliyat edildi ama kurtarılamadı. Bahtiyar'ın İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde törenle toprağa verileceği vurgulandı. Cani Özdemir büyük tepki toplarken, Osmaniye'de petshop işletmeciliği yapan Ali İhsan Özsipahi, 42 yaşına giren papağını için doğum günü yaptı. Özsipahi, papağanının yeni yaşını pasta keserek kutladı. Özsipahi, şu açıklamayı yaptı:
(Murat Özdemir, tüm Türkiye'nin tepkisini topladı.)
BENCE 1 YIL VERiLMELi
"Bu papağanı biz 1986 yılında aldık. Aldığımızda 10 yaşındaydı. Şimdi ise 42 yaşında. Bugün 42'nci yaş gününü kutladık. Ona ailemizden birisi olarak bakıyoruz. Fındığından, fıstığına her şeyini alıyoruz. Kendisine en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz" dedi. Özdemir'i de kınadıklarını ifade eden Özsipahi, "Akıl hastanesinde 21 gün yatacakmış. Bence ona en az 1 yıl vermelidirler. O hayvanı ne istemiş de öldürmüş ben anlayamadım. Biz çocukluğumuzdan beri hayvanları seviyoruz. Halen de hayvanlarla ilgileniyorum" diye konuştu.
Bahtiyar'dan geriye bu fotoğraflar kaldı.
(Murat Özdemir, tüm Türkiye'nin tepkisini topladı.)
BENCE 1 YIL VERiLMELi
"Bu papağanı biz 1986 yılında aldık. Aldığımızda 10 yaşındaydı. Şimdi ise 42 yaşında. Bugün 42'nci yaş gününü kutladık. Ona ailemizden birisi olarak bakıyoruz. Fındığından, fıstığına her şeyini alıyoruz. Kendisine en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz" dedi. Özdemir'i de kınadıklarını ifade eden Özsipahi, "Akıl hastanesinde 21 gün yatacakmış. Bence ona en az 1 yıl vermelidirler. O hayvanı ne istemiş de öldürmüş ben anlayamadım. Biz çocukluğumuzdan beri hayvanları seviyoruz. Halen de hayvanlarla ilgileniyorum" diye konuştu.
Bahtiyar'dan geriye bu fotoğraflar kaldı.
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