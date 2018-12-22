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'Baba'ğan! 21 yaşına giren papağan için doğum günü

Ruh hastası papağan Bahtiyar’ı katletti. öfkelendi. Talihsiz hayvanın törenle toprağa verileceği belirtildi. Osmaniyeli ise 42 yaşına giren papağanı için doğum günü partisi düzenledi.

'Baba'ğan
MASTERCHEF yarışmasına katıldı. adlı cani tencereyi değil vicdanları kaynattı. Mesut Bahtiyar adını verdiği papağanını boğazladı. Özdemir'in 21 gün akıl hastanesinde yatması kararlaştırıldı. Talihsiz hayvan ameliyat edildi ama kurtarılamadı. Bahtiyar'ın Veterinerlik Fakültesi'nde törenle toprağa verileceği vurgulandı. Cani Özdemir büyük tepki toplarken, Osmaniye'de petshop işletmeciliği yapan , 42 yaşına giren papağını için doğum günü yaptı. Özsipahi, papağanının yeni yaşını pasta keserek kutladı. Özsipahi, şu açıklamayı yaptı:




(Murat Özdemir, tüm Türkiye'nin tepkisini topladı.​)

BENCE 1 YIL VERiLMELi
"Bu papağanı biz 1986 yılında aldık. Aldığımızda 10 yaşındaydı. Şimdi ise 42 yaşında. Bugün 42'nci yaş gününü kutladık. Ona ailemizden birisi olarak bakıyoruz. Fındığından, fıstığına her şeyini alıyoruz. Kendisine en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz" dedi. Özdemir'i de kınadıklarını ifade eden Özsipahi, "Akıl hastanesinde 21 gün yatacakmış. ona en az 1 yıl vermelidirler. O hayvanı ne istemiş de öldürmüş ben anlayamadım. Biz çocukluğumuzdan beri hayvanları seviyoruz. Halen de hayvanlarla ilgileniyorum" diye konuştu.



Bahtiyar'dan geriye bu fotoğraflar kaldı.

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