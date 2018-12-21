Kaza, saat 17.00 sırlarından TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara İstikametinde makas atan plakası belirsiz otomobilden direksiyon kırarak kaçan Mestan Alıskan'ın kullandığı 34 DL 3506 plakalı hafif ticari araç, önce sol bariyerlere ardından ağ bariyerlere sürterek devrildi.
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