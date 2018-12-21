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  • 21.12.2018 20:16

Otoyolu'nda makas atan otomobil ya sebebiyet verdi!

Otoyolu Ispartakule mevkiinde makas atan plakası belirsiz otomobil yüzünden bariyerlere sürten araç devrildi. Sürücüsünün şans eseri almadan kurtulduğu kaza nedeniyle istikametinde trafik kilitlendi.



Kaza, saat 17.00 sırlarından TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara İstikametinde makas atan plakası belirsiz otomobilden direksiyon kırarak kaçan Mestan Alıskan'ın kullandığı 34 DL 3506 plakalı hafif ticari araç, önce sol bariyerlere ardından ağ bariyerlere sürterek devrildi.

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