Vatandaşların internette aradığı "İstanbul'da bugün hava nasıl? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'da bugün hava nasıl? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? soruların cevabı haberin detayında. İşte 22 Aralık 2018 Cumartesi hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kastamonu kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Trakya, İç Ege ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



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