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  • 22.12.2018 07:47
  • Son Güncelleme: 22.12.2018 08:52

İstanbul'a kar yağacak mı? 'den uyarısı geldi! 22 Aralık raporu

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kar yağışının ardından İstanbullular 'Bugün kar yağacak mı?' sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, 22 Aralık Cumartesi günü hava nasıl olacak? 'den uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, Kastamonu kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Trakya, İç Ege ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki haftasonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte 22 Aralık Cumartesi raporu...

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Vatandaşların internette aradığı "İstanbul'da bugün hava nasıl? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'da bugün hava nasıl? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? soruların cevabı haberin detayında. İşte 22 Aralık 2018 Cumartesi hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kastamonu kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Trakya, İç Ege ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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