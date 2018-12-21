ABD'nin Güney Florida Üniversitesi'nde bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik dersleri veren Ayhan Ayteş (48), 2012 yılında ABD'li Laurel Friedman (38) ile evlendi. Aynı üniversitede ders veren çiftin arasında zamanla anlaşmazlık çıktı. Çift geçen yıl ocak ayında boşandı. Kızları Ela Deniz'in velayeti anneye verildi. Hafta sonları gördüğü kızını, eski eşi Laurel Friedman'dan (38) aldı. Ekim ayından bu yana kızı annesine geri vermedi. İddiaya göre 8 adres değiştirdi. Genç kadın, "Kızımı Türkiye'ye kaçıracak. İstanbul'da dairesi var. Orada iş arıyor" diyerek Ayteş'in yakalanmasını istedi. Hakim, Ayteş'in bulunması için karar çıkarttı. Ayteş'in ABD dışına çıkışını yasakladı. Yapılan araştırmada adresi tespit edildi. Eve baskın yapıldı. Ancak Ayteş'in 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar ettiği anlaşıldı. Aile büyük şok yaşadı. Dede Barry Friedman'ın, "Daha önce İstanbul'da yaşıyorlardı. Türkiye'deki başarısız darbenin ardından Florida'nın Tampa Koyu'na taşınmışlardı" şeklindeki açıklaması, kafaları karıştırdı.
Sanal gerçeklik dersi hocası Prof. Ayhan Ayteş'in, eski eşine şiddet uyguladığı iddia edildi.
Sanal gerçeklik dersi hocası Prof. Ayhan Ayteş'in, eski eşine şiddet uyguladığı iddia edildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.