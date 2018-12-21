Bugünkü
Takvim

Ayhan Ateş kızı Ela'yı öldürüp etti

’de Türk profesör, kızı Ela’yı ’ye kaçırmak istedi. Mahkeme çıkış yasağı koyunca, minik yavruyu katledip etti.

F'ela'ket
ABD'nin 'nde bilgisayar oyunları ve dersleri veren Ayhan Ayteş (48), 2012 yılında 'li Laurel Friedman (38) ile evlendi. Aynı üniversitede ders veren çiftin arasında zamanla anlaşmazlık çıktı. Çift geçen yıl ocak ayında boşandı. Kızları Ela Deniz'in velayeti anneye verildi. Hafta sonları gördüğü kızını, eski eşi 'dan (38) aldı. Ekim ayından bu yana kızı annesine geri vermedi. İddiaya göre 8 adres değiştirdi. Genç kadın, "Kızımı Türkiye'ye kaçıracak. İstanbul'da dairesi var. Orada iş arıyor" diyerek Ayteş'in yakalanmasını istedi. Hakim, Ayteş'in bulunması için karar çıkarttı. Ayteş'in ABD dışına çıkışını yasakladı. Yapılan araştırmada adresi tespit edildi. Eve baskın yapıldı. Ancak Ayteş'in 3 yaşındaki kızını öldürüp ettiği anlaşıldı. Aile büyük şok yaşadı. Dede Barry Friedman'ın, "Daha önce 'da yaşıyorlardı. Türkiye'deki başarısız darbenin ardından Florida'nın Tampa Koyu'na taşınmışlardı" şeklindeki açıklaması, kafaları karıştırdı.



Sanal gerçeklik dersi hocası Prof. 'in, eski eşine şiddet uyguladığı iddia edildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAyhan Ateş kızı Ela'yı öldürüp intihar etti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar