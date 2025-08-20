Şehit babası Mehmet Yiğit FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit, Tunceli'de 14 Kasım 2024 günü atış eğitim alanında kaza sonucunda şehit oldu. Haziran ayının başında baba Mehmet Yiğit'e (58) 2 milyon 450 bin lira şehit tazminatı verildi. Ancak kendini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "FETÖ eşinizin kimlik bilgilerine ulaşmış hesabınızı boşaltacak" yalanıyla şehit tazminatını tarla ve gübre parası olarak hesaplarına geçirdi.

Şehit babası Yiğit, "Yakalanan FETÖ'cülerin fotoğrafını bana atıp eşimin adına düzenlenmiş kimliği attılar. Bize '155'i arayın' dediler, biz de aradık ama meğerse bunlar onu da kendilerine bağlamış. 'Allah Allah nidasıyla aldığımız bu vatanı çapulculara mı bırakacağız. Bu FETÖ'cüleri bulalım, bunlar buradan para kaçırıyorlar.'' dediler.

Yiğit, ''FETÖ'cüler bulunsun dedik ama meğerse bizi dolandırıyorlarmış. Paraları bizden 'Tarla aldım, gübre aldım' diyerek göster dediler. Ben de bankadaki görevliye öyle deyip paraları gönderdim. Sonra bir kişi bana 'Bunlar bana sahtekar' deyince uyandım. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Paranın yarısını kurtardım. Böyle de olunca ikinci kez vuruldum." dedi.