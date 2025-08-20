Kreşteki havuz etkinliğinde fenalaşan 4 yaşındaki Berra, 7 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa İnegöl’de özel bir kreşte yüzme etkinliğine katılan 4 yaşındaki Berra Dizi, havuzda geçirdiği nöbet sonrası hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Bursa İnegöl'deki özel bir kreşte eğitim gören Berra Dizi (4), 12 Ağustos'ta yüzme etkinliği için havuza girdi. Havale nöbeti geçirdi. Küçük kız, su içinde fenalaşınca öğretmenleri tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Berra, yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN