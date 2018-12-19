Bugünkü
Takvim

Vahşet.com.tr

’da genç adam, üzerinden pompalı tüfek aldı. Ayrılmak isteyen nişanlısını kurşunladı. Aynı silahla canına kıydı...

Vahşet.com.tr
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Nişanlısını öldüren genç intihar etti. Silahı ten aldığı iddia edildi. Olay dün 'da meydana geldi. Nuri Karaata (35) ve Simge Yıldız (26), geçen yaz nişanlandı. Genç kız ayrılma kararı aldı. Karaata, Yıldız'ı alarak otomobiliyle evden ayrıldı. İkili arasında tartışma çıktı. Araçtan inen Simge, koşmaya başladı.




Karaata, pompalı tüfekle ateş açtı. Yıldız kanlar içinde yere yığıldı. Genç adam, namluyu kendisine çevirip tetiğe bastı. İkisi de kurtarılamadı. Acı haberi alan genç kızın annesi Gülsüm Yıldız, yıkıldı. Gözüyaşlı ı sakinleştirmek kolay olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriVahşet.com.tr
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar