Vahşet.com.tr

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Nişanlısını öldüren genç intihar etti. Silahı internetten aldığı iddia edildi. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Nuri Karaata (35) ve Simge Yıldız (26), geçen yaz nişanlandı. Genç kız ayrılma kararı aldı. Karaata, Yıldız'ı alarak otomobiliyle evden ayrıldı. İkili arasında tartışma çıktı. Araçtan inen Simge, koşmaya başladı.
Karaata, pompalı tüfekle ateş açtı. Yıldız kanlar içinde yere yığıldı. Genç adam, namluyu kendisine çevirip tetiğe bastı. İkisi de kurtarılamadı. Acı haberi alan genç kızın annesi Gülsüm Yıldız, yıkıldı. Gözüyaşlı kadını sakinleştirmek kolay olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaata, pompalı tüfekle ateş açtı. Yıldız kanlar içinde yere yığıldı. Genç adam, namluyu kendisine çevirip tetiğe bastı. İkisi de kurtarılamadı. Acı haberi alan genç kızın annesi Gülsüm Yıldız, yıkıldı. Gözüyaşlı kadını sakinleştirmek kolay olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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