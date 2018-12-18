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  • 19.12.2018 04:14

Hastanelerdeki stajyer öğrenciler yemek servisinden ücretsiz yararlanacak

Yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrencilerin, hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücretsiz yararlanmasına ilişkin yönetmelik değişikliği 'de yer aldı.

Öğrenciye müjde! Artık ücretsiz

Yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanmasına ilişkin düzenleme 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le, hastanelerde staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile ilgili mevzuat gereğince yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücret ödemeden yararlandırılacak.

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