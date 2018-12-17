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  • 17.12.2018 12:07

'ta akıllara durgunluk veren olay! Barajda sular çekildi, ortaya çıktı

'ın ilçesinde bulunan baraj gölünde su seviyesinin düşmesi ile birlikte mezarlık olduğu değerlendirilen alan defineciler tarafından adeta talan edilirken, etrafa yayıldı

Barajda sular çekildi, kemik parçaları ortaya çıktı

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su seviyesinin düşmesi ile birlikte mezarlık olduğu değerlendirilen alan defineciler tarafından adeta talan edilirken, etrafa kemik parçaları yayıldı.

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KARTAL KARTAL

BU NE REZİLLİK DEMEKKİ DİNİN İMANIN DİREGİ PARA OLMUSDA BENİM HABERİM YOK...………..

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cevapla 17.12.2018 12:16
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