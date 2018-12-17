Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su seviyesinin düşmesi ile birlikte mezarlık olduğu değerlendirilen alan defineciler tarafından adeta talan edilirken, etrafa kemik parçaları yayıldı.
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Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su seviyesinin düşmesi ile birlikte mezarlık olduğu değerlendirilen alan defineciler tarafından adeta talan edilirken, etrafa kemik parçaları yayıldı.
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BU NE REZİLLİK DEMEKKİ DİNİN İMANIN DİREGİ PARA OLMUSDA BENİM HABERİM YOK...………..
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