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  • 18.12.2018 07:40

suç makinesi çıktı

programı ile adını duyuran ve son olarak dün bir papağana yaptığı işkence görüntüleri ile kamuoyunda infiale neden olan 'in 5-6 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

İşkenceci Murat Özdemir suç makinesi çıktı

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programından diskalifiye olan , papağana işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alındı.

Suç makinası olduğu ortaya çıkan Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi en az 5-6 suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik uygulaması' kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.

SON SKANDALI İNFİALE SEBEP OLDU
İşkenceci Özdemir'in sosyal medyada infial yaratan görüntüleri üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulunmuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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