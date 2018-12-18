Adana'da akılalmaz olay! Sarhoş sanılıyordu kafasından mermi çıktı

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki evinin odasında yarı baygın olarak bulunan O.Ç, yakınları tarafından aşırı derecede alkol aldığı düşünülerek tedavi için özel bir tıp merkezine götürüldü.

Burada tetkikleri yapılan O.Ç, alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek evine gönderildi.