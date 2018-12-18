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  • 18.12.2018 08:07

'da akılalmaz olay! Sarhoş sanılıyordu kafasından mermi çıktı

'da ailesi tarafından alkol aldığı gerekçesiyle sarhoş sanılan kişinin kafasından mermi çıktı. İki gün boyunca yarı baygın halde gezen şahsın hastaneye kaldırılmasının ardından gerçek ortaya çıktı.

Adana'da akılalmaz olay! Sarhoş sanılıyordu kafasından mermi çıktı

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki evinin odasında yarı baygın olarak bulunan O.Ç, yakınları tarafından aşırı derecede alkol aldığı düşünülerek tedavi için özel bir tıp merkezine götürüldü.

Burada tetkikleri yapılan O.Ç, alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek evine gönderildi.

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