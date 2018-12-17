Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.12.2018 07:33
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 07:35

'den 'a kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 18 Aralık 2018

na ilişkin son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan hava durumu tahminlerine göre 'un da içinde olduğu yurdun büyük bir bölümü için "kar yağışı uyarısı" yapıldı. Özellikle Marmara Bölgesi'nde bu yağışın etkili olacağı belirtilirken; Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi yaşanacağı da açıklandı. Peki ama İstanbul'da bugün hava nasıl? 'da bugün hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? İşte 18 Aralık 2018 Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah Sivas ve Kars, öğle saatlerinde Hakkari, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Adana, Mersin ve Aydın ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 18 Aralık 2018 hava durumu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar