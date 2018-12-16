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  • 17.12.2018 03:19
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 03:27

Eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra girişiminde bulunan şahıs hayatını kaybetti

'da tartıştığı eşi ve kızını tabancayla öldükten sonra başına ateş ederek girişiminde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Aile faciası! Kendisi de öldü

'da tartıştığı eşi ve kızını tabancayla öldürdükten sonra başına ateş ederek girişiminde bulunan emekli astsubay, kaldırıldığı hastanede öldü.

Burç Mahallesi'nde bir apartman dairesinde tartıştığı eşi Nilüfer (50) ve kızı Gizem Danış'ı (18) tabancayla öldürdükten sonra başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan emekli astsubay Muzaffer Danış (50), kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde öldü.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

3 çocuk babası Danış, Dede Korkut Caddesi'ndeki evinde önce tartıştığı eşini ve kızını öldürmüş ardından başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu.

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