Burdur'da tartıştığı eşi ve kızını tabancayla öldürdükten sonra başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan emekli astsubay, kaldırıldığı hastanede öldü.

Burç Mahallesi'nde bir apartman dairesinde tartıştığı eşi Nilüfer (50) ve kızı Gizem Danış'ı (18) tabancayla öldürdükten sonra başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan emekli astsubay Muzaffer Danış (50), kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde öldü.





Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

3 çocuk babası Danış, Dede Korkut Caddesi'ndeki evinde önce tartıştığı eşini ve kızını öldürmüş ardından başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu.