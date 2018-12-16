Duman oldular!

Can pazarının yaşandığı olay dün İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Bir gecekonduda yangın çıktı. Yoğun duman 4 katlı binayı sardı. Çok sayıda vatandaş binada mahsur kaldı, büyük panik yaşandı. Kadın ve çocukların aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi kurtarmak için apartmanın yanına kamyonet yanaştırıldı. Apartmandakiler 1'inci katın penceresinden aracın üzerine atladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
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