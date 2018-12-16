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oldular!

’da bir gecekonduda çıktı. her yeri sardı. Binadakiler canını zor kurtardı...

Duman oldular!
Can pazarının yaşandığı olay dün Arnavutköy'de yaşandı. Bir gecekonduda yangın çıktı. Yoğun duman 4 katlı binayı sardı. Çok sayıda vatandaş binada mahsur kaldı, büyük panik yaşandı. Kadın ve çocukların aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi kurtarmak için apartmanın yanına kamyonet yanaştırıldı. Apartmandakiler 1'inci katın penceresinden aracın üzerine atladı. İtfaiye ekipleri a müdahale etti. dan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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