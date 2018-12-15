Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.12.2018 14:21

'de paniği! Kamyonetle kurtarıldılar

'de bulunan bir gecekonduda çıkan büyük paniğe yol açtı. Yangının yaydığı yoğun duman yan binaya dolunca, çok sayıda kişi içeride mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için binanın önüne bir kamyonet yaklaştırılırken içeride kalan vatandaşlar birinci kattan kamyonetin üzerine atladı. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de yangın paniği! Kamyonetle kurtarıldılar

'deki saat 13.00 sıralarında çıktı. Abdullah Gül Caddesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman 4 katlı bina doldu. Binadakiler büyük panik yaşadı. Kadın ve çocukların aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi kurtarmak için apartmanın yanına kamyonet yanaştırıldı. Apartmandakiler birinci katın penceresinden kamyonetin üzerine atladı. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriArnavutköy'de yangın paniği! Kamyonetle kurtarıldılar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar