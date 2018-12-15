Mutluluk için portakal! Portakalın faydaları nelerdir?

Kış aylarının vitamin deposu meyvesi portakal, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan koruyor. Ayrıca afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini destekliyor. Çocuk sahibi olma şansını artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Obeziteyi önler.
Diyabet riskini azaltır.
Kalp hastalıklarını önler.
Kemikleri güçlendirir.
Kanserden korur.
Obeziteyi önler.
Diyabet riskini azaltır.
Kalp hastalıklarını önler.
Kemikleri güçlendirir.
Kanserden korur.
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