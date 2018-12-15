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Mutluluk için portakal! Portakalın faydaları nelerdir?

Vitamin deposu portakal, cinsel gücü ve isteği artırıyor. sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Mutluluk için portakal!
Kış aylarının vitamin deposu meyvesi portakal, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan koruyor. Ayrıca afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini destekliyor. sahibi olma şansını artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Obeziteyi önler.
Diyabet riskini azaltır.
Kalp hastalıklarını önler.
Kemikleri güçlendirir.
Kanserden korur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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