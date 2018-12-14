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  • 14.12.2018 22:07

'da ' 28' uygulaması

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla 39 ilçede " 28" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler, gece yarısına kadar sürecek.

'Kurt Kapanı 28' başladı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla 39 ilçede " 28" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü'ne bağlı personeller katılıyor.

Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı timler de narkotik dedektör köpekleriyle denetimler gerçekleştiriyor.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler, gece yarısına kadar sürecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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