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  • Son Güncelleme: 15.12.2018 07:28

'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da ? 15 Aralık 2018

ile ilgili son tahminler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Hafta sonunun gelmesi ile birlikte tatil planı yapan vatandaşlar, hava durumu ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlerde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Peki ama ? ? İzmir'de bugün hava nasıl? İşte 15 Aralık 2018 Cumartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Haftanın ilk tatil gününde vatandaşlar tatil planı yaparken, bir yandan da Meteoroloji'den gelecek hava durumu tahminlerini merak ediyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan kişiler bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? İzmir'de bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 15 Aralık 2018 Cumartesi hava durumu tahminleri...

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