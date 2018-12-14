Haftanın ilk tatil gününde vatandaşlar tatil planı yaparken, bir yandan da Meteoroloji'den gelecek hava durumu tahminlerini merak ediyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan kişiler bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? İzmir'de bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 15 Aralık 2018 Cumartesi hava durumu tahminleri...