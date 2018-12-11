Bu görüntüyü görenler isyan etti! Atı aracın arkasına iple bağlayıp...

Gündüz saatlerinde Demirköprü Mahallesi'de meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü, aracın arkasına, bir atı boynundan iple bağlayıp, hareket etti. Bu anlar, mahalledeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki bu davranış, izleyenlerin tepkisini çekti. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.



