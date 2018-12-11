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  • 11.12.2018 21:05

Bu görüntüyü görenler isyan etti! Atı aracın arkasına iple bağlayıp...

'in Karşıyaka ilçesinde, bir sürücü, atı boynundan iple arabaya bağladı. da paylaşılan bu görüntüyü görenler, sürücüye tepki gösterdi.

Bu görüntüyü görenler isyan etti!

Gündüz saatlerinde Demirköprü Mahallesi'de meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü, aracın arkasına, bir atı boynundan iple bağlayıp, hareket etti. Bu anlar, mahalledeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. da paylaşılan görüntülerdeki bu davranış, izleyenlerin tepkisini çekti. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

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