Maddi sıkıntılar çeken genç adam, çareyi intihar etmekte buldu. Son görüntüleri yürek burktu. Üzücü olay önceki gün Adana'da meydana geldi. Salsa şampiyonu Cem Demir (25) "Bu yaşta babamdan harçlık alıyorum. Ona iyi bakın" deyip 4'üncü kattan atlayarak intihar etti. Baba Asım Demir ile gencin sevgilisi Melisa Sahra Katılmış sinir krizi geçirdi. Demir'in cenazesi, babası son yolculuğuna uğurlanmak için Bodrum'a gönderildi. Cem Demir'in geçen cumartesi, sevgilisi Katılmış ile yaptığı son dansın görüntüleri ve hayranlarıyla çektirdiği hatıra fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntülerde, Demir, alkışlar eşliğinde Katılmış ile dans ediyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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