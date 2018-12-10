Yürümesi yakın

İzmir'de beyin felci ve kronik akciğer yetmezliğiyle dünyaya geldikten sonra, sarma sarıp satan annesi Neslihan Akın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasında 23 bin TL'nin toplanmasıyla ameliyat olan 8 yaşındaki Ayberk'ten, sevindiren haber geldi. Omuriliğindeki eğriliğin giderilmesiyle artık düz oturabilen, solunum cihazından ayrılan Ayberk, ayağa kalkıp mucizeyi gerçekleştirmek için ise sabırsızlıkla sürecin tamamlanmasını bekliyor. Oğlunun tedavisinin iyi gittiğini, sünnetini yaptırdıklarını anlatan Neslihan Akın, "Oğlumun ayağa kalkıp yürümeye başlaması en büyük dileğimiz. Bunun için biraz daha beklememiz lazım. Artık sağlık durumunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Tedavisinin üzerinden belli bir süreç geçtikten sonra yavaş yavaş ayağa kalkmaya başlayacak, sonrasında da fizik tedaviyle yürümesini bekliyoruz. Tüm bunları yaşadığımız anda bizim için mucize gerçekleşmiş olacak" dedi.
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