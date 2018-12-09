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  • 09.12.2018 08:29

'de restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

'de eğlenmek için gittiği mekanda darbukacı ile tartışan bir kişi silahına sarıldı. Olay sonucu darbukacıyı yaralayan şahıs, olayla ilgisi bulunmayan restoran çalışan Denizlispor amigosu 'ı da silahla vurarak öldürdü.

Denizlide restoranda silahlı kavga

Edinilen bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki bir restoranda O.D. isimli şahısla restoranda darbuka çalan Seyhan D. arasında tartışma çıktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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