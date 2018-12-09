Edinilen bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki bir restoranda O.D. isimli şahısla restoranda darbuka çalan Seyhan D. arasında tartışma çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki bir restoranda O.D. isimli şahısla restoranda darbuka çalan Seyhan D. arasında tartışma çıktı.
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