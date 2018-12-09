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Elazığ'da korkunç cinayet! Doç. Dr. Mustafa Girgin öldürüldü

09 Aralık 2018, Pazar

Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Mustafa Girgin, bir öğrenci evinde öldürüldü. Doktoru eve çağıran Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. ve sevgilisi doktor Ç.G.B. cinayet sonrası gözaltına alındı.


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