Elazığ'da korkunç cinayet! Doç. Dr. Mustafa Girgin öldürüldü

Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Mustafa Girgin, bir öğrenci evinde öldürüldü. Doktoru eve çağıran Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. ve sevgilisi doktor Ç.G.B. cinayet sonrası gözaltına alındı.
Elazığ'da korkunç cinayet! Doç. Dr. Mustafa Girgin öldürüldü09 Aralık 2018, Pazar
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