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  • 09.12.2018 10:50

Çağlayan'da u! Kıraathane sanılıyordu ama...

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri Çağlayan'da gündüz kıraathane olarak faaliyet gösteren, akşam ise satışı yapılan bir yere baskın düzenledi. da satışa hazır şekilde "skunk" diye tabir edilen esrar ve aslan simgeli ecstasy hap ele geçirildi.

Çağlayanda uyuşturucu operasyonu! Kıraathane sanılıyordu ama...

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane'de bir şahsın gündüz kıraathane işlettiği akşam ise torbacılık yaptığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, şahsı takibe alarak fiziki ve teknik takip yaptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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