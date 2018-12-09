İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane'de bir şahsın gündüz kıraathane işlettiği akşam ise torbacılık yaptığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, şahsı takibe alarak fiziki ve teknik takip yaptı.