Çağlayan'da uyuşturucu operasyonu! Kıraathane sanılıyordu ama... 09 Aralık 2018, Pazar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri Çağlayan'da gündüz kıraathane olarak faaliyet gösteren, akşam ise uyuşturucu satışı yapılan bir yere baskın düzenledi. Operasyonda satışa hazır şekilde "skunk" diye tabir edilen esrar ve aslan simgeli ecstasy hap ele geçirildi.