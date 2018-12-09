Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ünce katından beton zemine düşen Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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