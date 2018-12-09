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  • 09.12.2018 15:09
  • Son Güncelleme: 09.12.2018 15:17

Şampiyon dansçı 'in ölümünde intihar şüphesi

'da balkondan düşerek hayatını kaybeden dans şampiyonu 'in kaza sonucu değil, intihar nedeniyle düştüğü öğrenildi. Demir'in cenazesinin babasına teslim edileceği açıklandı.

Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ünce katından beton zemine düşen Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

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