Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ünce katından beton zemine düşen Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.