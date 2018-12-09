Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Aralık 2018 Pazar günü hava durumu tahminlerini açıkladı. İnternet sitesinden yapılan açıklamaya göre yurdun doğu bölgelerinin kar yağışı etkisi altında olacağı belirtilirken, Muğla, Aydın ve Antalya için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte 9 Aralık 2018 Pazar Türkiye geneli hava durumu...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.