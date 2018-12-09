Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Aralık 2018 Pazar günü hava durumu tahminlerini açıkladı. İnternet sitesinden yapılan açıklamaya göre yurdun doğu bölgelerinin kar yağışı etkisi altında olacağı belirtilirken, Muğla, Aydın ve Antalya için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte 9 Aralık 2018 Pazar Türkiye geneli hava durumu...