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  • 09.12.2018 10:25

'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da ? 9 Aralık 2018

na ilişkin yeni tahminler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Açıklanan tahmin raporuna göre yurdun doğu kesimlerinde şiddetli kar yağışı beklendiği bilgisi verildi. Tatilin son gününün tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar da hava durumuna ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Vatandaşlar tarafından ? ? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte 9 Aralık 2018 Pazar ...

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Aralık 2018 Pazar günü hava durumu tahminlerini açıkladı. İnternet sitesinden yapılan açıklamaya göre yurdun doğu bölgelerinin kar yağışı etkisi altında olacağı belirtilirken, Muğla, Aydın ve Antalya için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte 9 Aralık 2018 Pazar Türkiye geneli hava durumu...

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