Hac kayıt başvuruları nasıl yapılır? 2019 Hac kayıt parası hangi bankalara yatırılacak? Kura çekilişi ne zaman?

Hac kayıt başvuruları takvimi açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2019 hac kayıt başvuruları bugün (8 Aralık) itibarıyla başladı. Kutsap toprakları görmek isteyen ve İslam'ın 5 şartından biri olan "Hacca gitmek" ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, başvuru detaylarını araştırıyor. Bizde 2019 hac kayıt ile ilgili bilgileri derledik. Peki, hac kayıt başvuruları nasıl yapılır? İşte 2019 hac kayıt takvimi...

HAC KAYIT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Hac kayıt başvuruları 08 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında anlaşmalı bankalara ücret yatırıldıktan sonra Diyanet'in "www.hac.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yapılacak.

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HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

İlk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 08 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili bankalara online veya doğrudan (Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ) 20. - TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra; Müracaatlarını Başkanlığın "www.hac.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek k ayıtlarını yaptırabileceklerdir.

2 - Hacı adaylarının internet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda, kuraya birlikte katılmak istenen kişi/kişileri varsa, mutlaka bunları belirtmelidirler.

3 - Hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak "Oda Tercihli'' veya "Otel'' konaklama türlerinden birini tercih edecekler.

4 - Yapılacak tercihler bağlayıcı olacağı ve daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyecektir.

5 - 2018 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 08 Aralık 2018 tarihinde Başkanlık tarafından yapılacaktır.

6 - Kaydı Başkanlıkça yapılanlardan; Adres, il/ilçe, konaklama türü, kura birlikteliklerinde veya iletişim bilgilerinde (Cep Telefon değişikliklerinde) değişiklik talebinde bulunanların, 08 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptıracaklardır.

7 - Vatandaşların iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri ge rekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hac kazanan vatandaşlar "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

8 - Yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacaktır.

9 - Hacca götürülmek iste nen 0 - 6 yaş çocukların kayıtlarının ebeveynleri ile birlikte yapılacaktır.

10 - İnternet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda Müracaat formunda hacı adayı tarafından doldurulan bilgiler kayıtlarda esas alınacaktır.