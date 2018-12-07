Asi Nehrinden inanılmaz görüntü! Lübnanda başladı Türkiyeye ulaştı

Asi Nehri'nde içler acısı bir görüntünün olduğunu söyleyen Ömer Duranoğlu ise, "Ben her gün bu köprüden geçiyorum ve ilgimi bir şey çekti. Asi Nehri'nde sümbül mü, lale mi bilmiyorum da niye bu Asi'nin içinde anlamadım, çiçek yok, bir şey yok. Burada büyükşehir belediyesi temizlik yaptı, suyun daha güzel görünümünü sağlamak için. Maalesef içler acısı bir şey var suyun üzerinde, karton atmışlar üstüne, ambalaj atmışlar. Çok kötü görüntü oluştu şu an, insanların gözünde izlenimi çok kötü bir görüntü oluşturdu. Asi Nehri'nde sümbülün ne işi var ben anlamadım" dedi.