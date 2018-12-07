Asi Nehri'nden inanılmaz görüntü! Lübnan'da başladı Türkiye'ye ulaştı

Asi Nehri'nin şehir merkezinde bulunan köprü direklerine takılan su sümbülleri her geçen gün nehri kaplıyor. Vatandaşlar, Hatay'ın incisi diye adlandırılan Asi Nehri'nden bu görüntünün giderilmesini istiyor.

7 Aralık 2018 Cuma, 15:23:25 Güncelleme: 15:27:01
Asi Nehrinden inanılmaz görüntü! Lübnanda başladı Türkiyeye ulaştı

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri, son günlerde adından çok üzerini kaplayan su sümbülleri ile konuşuluyor.

Asi Nehrinden inanılmaz görüntü! Lübnanda başladı Türkiyeye ulaştı

Yaklaşık 556 kilometre uzunluğa sahip olan ve 98 kilometresi Türkiye sınırları içerisinde bulunan Asi Nehri, Samandağ ilçesi Meydanköy sahillerinden denize dökülüyor. Asi Nehri'nin, Antakya yakasında ise köprü direklerine takılan su sümbülleri, hızla büyüyerek nehri istila ediyor. Vatandaşlar ise Hatay'ın incisi diye adlandırılan Asi Nehri'nden bu görüntünün giderilmesini istiyor.

Asi Nehrinden inanılmaz görüntü! Lübnanda başladı Türkiyeye ulaştı

Su sümbüllerinin iyi bir bitki olmadığını ifade eden Ali Aşkar, sümbüllerin bir buçuk aydır Asi Nehri'nde olduğunu söyledi.

Asi Nehrinden inanılmaz görüntü! Lübnanda başladı Türkiyeye ulaştı

Aşkar, "Ben sabahları yürüyorum burada, temizlemeye çalıştı belediye birkaç sefer temizlediler ama galiba birikmesini bekliyorlar, bu sefer çok birikti. Kaynağını da ben bilmiyorum nereden geldiğini de bilmiyorum bu sümbüllerin. Ama iyi bir şey değil temizlemeleri gerekiyor. Galiba hava koşullarından dolayı hızlı büyüdüler, şimdi duruyor bakalım ne olacak, bekliyoruz" dedi.

Asi Nehrinden inanılmaz görüntü! Lübnanda başladı Türkiyeye ulaştı

Asi Nehri'nde içler acısı bir görüntünün olduğunu söyleyen Ömer Duranoğlu ise, "Ben her gün bu köprüden geçiyorum ve ilgimi bir şey çekti. Asi Nehri'nde sümbül mü, lale mi bilmiyorum da niye bu Asi'nin içinde anlamadım, çiçek yok, bir şey yok. Burada büyükşehir belediyesi temizlik yaptı, suyun daha güzel görünümünü sağlamak için. Maalesef içler acısı bir şey var suyun üzerinde, karton atmışlar üstüne, ambalaj atmışlar. Çok kötü görüntü oluştu şu an, insanların gözünde izlenimi çok kötü bir görüntü oluşturdu. Asi Nehri'nde sümbülün ne işi var ben anlamadım" dedi.

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