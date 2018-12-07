Liseli Serhat'ın korkunç ölümü! İlk kez denedi... İstanbul Bakırköy'de arkadaşlarıyla buluştuktan sonra ilk kez yemekte uyuşturucu deneyen lise öğrencisi eve geldiğinde kendisini iyi hissetmediğini anne ve babasına söyledi. Bu sırada genç evin penceresine yaklaştığında dengesini kaybeden genç 10. kattan yere düşerek hayatını kaybetti. Öte yandan polis uyuşturucuyu gençlere temin eden korsan taksi şoförünü de gözaltına aldı.

Haberler Yaşam Haberleri Liseli Serhat'ın korkunç ölümü! İlk kez denedi...