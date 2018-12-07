Bakırköy'de arkadaşlarıyla buluştuktan sonra ilk kez yemekte uyuşturucu deneyen lise öğrencisi eve geldiğinde kendisini iyi hissetmediğini anne ve babasına söyledi. Bu sırada evin penceresine yaklaştığında dengesini kaybeden genç 10. kattan yere düşerek hayatını kaybetti. Öte yandan polis uyuşturucuyu gençlere temin eden korsan taksi şoförünü gözaltına aldı.
Bakırköy'de liseli gencin feci ölümü07 Aralık 2018, Cuma
- Milletsiz ittifakın son oyunu: Geniş mutabakat! Kemal Kılıçdraoğlu ve Abdullah Gül ne görüştü?
- Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammını canlı yayında açıkladı
- Başkan Erdoğan'dan flaş Cumhur İttifakı açıklaması
- Bakırköy'de liseli gencin feci ölümü
- Müge Anlı'da sıcak gelişme! Birgül Memiş'in oğlu 4 yaşındaki Görkem kimde kalacak? 7 Aralık
- Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan AA Editör Masası'nda önemli açıklamalar
- Arda Turan'ın burnunu kırdığı Berkay, alkolü fazla kaçırınca trafiği birbirine kattı
- Marmaris’te yaşanan hortum dehşeti kameralarda
- Bolu Dağı’nda kar yağışı başladı
- Fransa'da lise öğrencileri gözaltına alındı
- Hakan Atilla davasında flaş gelişme! İşte Hakan Atilla'nın serbest kalacağı tarih
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.