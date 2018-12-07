Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda gerçekleştirilen 581. hafta çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye tutarı 5 milyon 75 bin 157 lira olarak belirlendi. Büyük umutlarla kuponlarını satın alanlar sonuçları merak ediyor. Peki, Süper Loto'da şanslı numaralar neler? İşte 6 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (6 ARALIK 2018)

6 Aralık Süper Loto sonucu: 06 - 17 - 28 - 34 - 47 - 53

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Niğde Merkez'den satın aldığı kaydedildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 75 kişi 7 bin 335 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 77 kişi 144 lira 85'er kuruş, 3 bilen 73 bin 965 kişi 13 lira 80'er kuruş ikramiye aldı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Niğde merkezden yatırdığı bildirildi.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 562 bin 740 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 873 bin 318 lira 15 kuruş kamuya aktarıldı.