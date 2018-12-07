Kahramanmaraş ili Hadi ipucu sorusu olarak yarışmacılara sunuldu. Canlı bilgi yarışması Hadi 30 bin TL ödülü ile 20.30'da takipçileriyle buluşacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ilinin plaka numarasının kaç olduğu soruldu. Peki, Kahramanmaraş'ın plaka numarası nedir? İşte 7 Aralık Hadi Kahramanmaraş ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Kahramanmaraş'ın plaka numarası nedir?

Cevap: 46

KAHRAMANMARAŞ HAKKINDA

Kahramanmaraş, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan ve 14.525 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihte Kahramanmaraş şehri, birçok devlet ve imparatorluğa ev sahipliği yapmış veya toprağı olmuştur. Arkeolojik araştırmalarda bulunan kalıntılar, insanların Kahramanmaraş'a yerleşiminin Üst Paleolitik Çağ'da başladığını ve diğer çağlarda da sürdüğünü ortaya çıkarmıştır.

Şehri ilk kuran uygarlık Hititler'dir. Sonrasında sırasıyla Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar şehre çeşitli zamanlarda hakim olmuşlardır.

Maraş'a Türk Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğu üstün hizmetlerden ve direnişten dolayı 7 Şubat 1973'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kahraman ünvanı verilmiştir ve şehrin adı da Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir.

2015 nüfus sayımı verilerine göre Kahramanmaraş şehri nüfusu 1.096.610 kişi olarak belirlenmiştir.

Şehirde 6 adet baraj vardır. Bu barajlar;

● Sır Barajı

● Menzelet Barajı,

● Kartalkaya Barajı,

● Ayvalı Barajı,

● Klavuzlu Barajı,

● Adatepe Barajı'dır.

Şehir ekonomisini genel olarak sanayi ve barajlardan sağlamaktadır.