Tavsiyeleri ile doğru bilinenleri alt üst etti. "Ekmek yemeyin" dedi. Zeytinyağı içilmesini tavsiye etti. Son tepkisi ise vegan türü beslenenlerdi. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay sadece tahılla beslenenleri eleştirdi. "Tahıl hayvan yemidir. İnsan vücudu tahılları kullanmaya programlanmamıştır. Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" dedi. Veganların misyonerlik çalışması yürüttüğünü söyledi. Bu ifadeler üzerine Vegan Derneği harekete geçti.
KARATAY'A SORUŞTURMA
Derneğin, Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Şikayet dilekçesi Vegan Derneği Başkanı Ebru Arıman tarafından adliyeye götürüldü. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Karatay veganlığın haram olduğunu dile getirip fıtrata aykırı olduğunu söylemiştir. Misyoner kelimesini kullanarak veganları adeta 'din tüccarı' olarak betimlemiştir. Gündeme gelmek amacıyla veganlar hakkında kullanmış olduğu cümlelerle hayvansal ürünleri kullanmayanları hedef göstermiştir. Bu nedenle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanmasını istiyoruz." Şikayet üzerine Canan Karatay hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
VEGANLIK NEDİR?
Vegan ya da veganlık, beslenme ihtiyacını hayvansal gıdalardan sağlamama anlamını taşıyor. Vegan yaşam tarzında, hayvandan gelen et ve süt ile birlikte, yine hayvansal yağlarla üretimi gerçekleştirilen ürünlerin kullanımı doğru bulunmuyor.
ATAKAN IRMAK
KARATAY'A SORUŞTURMA
Derneğin, Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Şikayet dilekçesi Vegan Derneği Başkanı Ebru Arıman tarafından adliyeye götürüldü. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Karatay veganlığın haram olduğunu dile getirip fıtrata aykırı olduğunu söylemiştir. Misyoner kelimesini kullanarak veganları adeta 'din tüccarı' olarak betimlemiştir. Gündeme gelmek amacıyla veganlar hakkında kullanmış olduğu cümlelerle hayvansal ürünleri kullanmayanları hedef göstermiştir. Bu nedenle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanmasını istiyoruz." Şikayet üzerine Canan Karatay hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
VEGANLIK NEDİR?
Vegan ya da veganlık, beslenme ihtiyacını hayvansal gıdalardan sağlamama anlamını taşıyor. Vegan yaşam tarzında, hayvandan gelen et ve süt ile birlikte, yine hayvansal yağlarla üretimi gerçekleştirilen ürünlerin kullanımı doğru bulunmuyor.
ATAKAN IRMAK
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