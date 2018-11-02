Canan Karatay, et yemeyenlere yüklenmeye devam etti. Veganları bu sefer de koyunlara benzetti. "Veganlar hiçbir hayvansal ürünü yemiyorlar. Yoğurt yemezler, hayvanın sütünü içmezler, peynir yemezler. Bu hakikaten insanın bedenine, yaradılışına aykırı bir olaydır. Onlara neden tahıl beyinli dedim? Çünkü ne yerseniz osunuz. Niçin alınıyorlar? Koyunları seviyorlar, koyunlara benziyorlar. Koyun da tahıl beyin, neden alınıyorlar? Koyunlar ve inekler otoburdurlar. Bu hayvanlar geviş getirirler, biz geviş mi getiriyoruz? İnsan geviş getirmez" dedi.
İSTEYEN ET YESİN
Vegan cephesinden yanıt gecikmedi. Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede, 5 yıldır hayvansal ürün tüketmediğini ve gayet sağlıklı olduğunu söyledi. Karatay'a da takılmadan edemedi: Şahsen 'tahıl beyinli' ifadesini doğru bulmuyorum. Et yiyecekseniz yiyin ama insanları aşağılamak olmaz. Ben de ona 'hayvan kafalı' mı diyeyim şimdi et tükettiği için!"
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Koyun koyuna kavga başladı. Çekirdekleri açın.
Karatay'ın açıklamalarından da gına geldi artık be kardeşim
Canan Karatay görmeden, çabuk ye o ekmeği
Karatay, başka ülkede olsa kahraman ilan edilirdi
Bennu Gerede, Karatay'a sallayacağım diye kendini ateşe atmış
İSTEYEN ET YESİN
Vegan cephesinden yanıt gecikmedi. Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede, 5 yıldır hayvansal ürün tüketmediğini ve gayet sağlıklı olduğunu söyledi. Karatay'a da takılmadan edemedi: Şahsen 'tahıl beyinli' ifadesini doğru bulmuyorum. Et yiyecekseniz yiyin ama insanları aşağılamak olmaz. Ben de ona 'hayvan kafalı' mı diyeyim şimdi et tükettiği için!"
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Koyun koyuna kavga başladı. Çekirdekleri açın.
Karatay'ın açıklamalarından da gına geldi artık be kardeşim
Canan Karatay görmeden, çabuk ye o ekmeği
Karatay, başka ülkede olsa kahraman ilan edilirdi
Bennu Gerede, Karatay'a sallayacağım diye kendini ateşe atmış
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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