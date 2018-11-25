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  • 25.11.2018
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Hande yeni yaşına vegan pastayla girdi

Vegan kutlama
Dün 25 yaşına giren Hande , düzenli olarak uyguladığı vegan diyetinden doğum gününde de şaşmadı. Yeni yaşını dostlarıyla kutlayan oyuncu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi unsuz, rafine şekersiz ve glutensiz vegan pasta tercih etti. Erçel, hayvansal ürünlerin kullanılmadığı pastayı afiyetle yedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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