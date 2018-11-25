Dün 25 yaşına giren Hande Erçel, düzenli olarak uyguladığı vegan diyetinden doğum gününde de şaşmadı. Yeni yaşını dostlarıyla kutlayan oyuncu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi unsuz, rafine şekersiz ve glutensiz vegan pasta tercih etti. Erçel, hayvansal ürünlerin kullanılmadığı pastayı afiyetle yedi.
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