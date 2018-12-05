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  • 05.12.2018 14:04

i'den uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz için i Genel Müdürlüğü'nden uyarısı geldi. Yapılan açıklamada saatte 75 km hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

Meteorolojiden fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

i Genel Müdürlüğü, 4 bölge için uyarısında bulundu. Perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olacak fırtına konusunda vatandaşlar bilgilendirilirken, saatteki hızı 75 kilometreyi bulacak rüzgarın hava sıcaklıklarını da azaltacağı açıklandı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
- Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın perşembe öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

- Marmara'da rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

- Kuzey Ege'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

- Güney Ege'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, açıklarında 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

- Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

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