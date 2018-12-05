Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 bölge için fırtına uyarısında bulundu. Perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olacak fırtına konusunda vatandaşlar bilgilendirilirken, saatteki hızı 75 kilometreyi bulacak rüzgarın hava sıcaklıklarını da azaltacağı açıklandı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

- Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın perşembe öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

- Marmara'da rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

- Kuzey Ege'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

- Güney Ege'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, açıklarında 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

- Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.