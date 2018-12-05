Meteoroloji'den yeni güne ilişkin hava durumu tahminleri geldi. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi ve Mersin ile Adana sel ve taşkınlara karşı uyarıldı. Bu bölgelerde şiddetli sağanak yağış beklendiği aktarıldı. Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı bölgelerinde 4 ile 6 derece arasında azalacağı belirtilirken, kar yağışına ilişkin henüz bir tahmin yapılmadı. İşte 5 Aralık 2018 hava durumu...