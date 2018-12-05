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  • 05.12.2018 08:15

'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı! ? 5 Aralık 2018

na ilişkin son dakika açıklamaları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre başta olmak üzere, Kocaeli, , Yalova, Mersin ve Adana çevreleri kuvvetli sağanak yağış konusunda uyarıldı. Vatandaşlar ? gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte 5 Aralık 2018 Çarşamba ...

Meteoroloji'den yeni güne ilişkin hava durumu tahminleri geldi. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi ve Mersin ile Adana sel ve taşkınlara karşı uyarıldı. Bu bölgelerde şiddetli sağanak yağış beklendiği aktarıldı. Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı bölgelerinde 4 ile 6 derece arasında azalacağı belirtilirken, kar yağışına ilişkin henüz bir tahmin yapılmadı. İşte 5 Aralık 2018 hava durumu...

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