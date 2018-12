On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta hayalleri süsleyen On Numara'nın bu haftaki çekilişi saat 21.15'de başladı. Biletlerini satın alan vatandaşlar, büyük ikramiyeyi kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Peki, On Numara çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye hangi illere çıktı? İşte 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (3 ARALIK 2018)

3 Aralık On Numara sonucu: 2, 7, 11,18, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 34, 38, 39, 47, 48, 51, 52, 61, 63, 66, 77, 78

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 68 bin 869'ar lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 104 kişi 2 bin 207 lira 80'er kuruş, 8 bilen 2 bin 225 kişi 103 lira 55'er kuruş, 7 bilen 22 bin 72 kişi 19 lira 80'er kuruş, 6 bilen 128 bin 741 kişi 3 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 346 kişi 3 lira 35'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Bursa'nın İnegöl, Mersin'in Akdeniz, İstanbul'un Beyoğlu, İzmir'in Torbalı ve Tekirdağ'ın Kapaklı ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.