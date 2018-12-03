Bir dilek müebbet!

Otomobilde vurulup ölen genç kadının sevgilisi hakkında müebbet hapis istendi. Olay geçen yıl Bursa'da meydana geldi. Dilek Bozal (26), Muhammet E. (29), Yasin K. ve Resul E., kiraladıkları otomobille dolaşmaya çıktı. Grup tabanca satışı için pazarlık yapmaya başladı. Resul, silahı Muhammet'e verdi. Bu sırada tabanca ateş aldı. Bozal bacağından yaralanarak bayıldı. Durumu fark etmeyen gençler, Dilek'i 1 saat dolaştırdı. Daha sonra hastaneye bıraktı. Genç kadın kan kaybından öldü. Şüpheliler gözaltına alındı. Muhammet E. ve Yasin K. tutuklandı, Resul E. ise serbest bırakıldı. İki tutuklu sanık tahliye edildi. Son duruşmada, savcı, Bozal'ın sevgilisi Muhammet E. hakkında müebbet hapis cezası istedi. Genç adam, "Silaha dokunmuş değilim. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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