İmkansızı başardı

Karşıyaka'da yaşayan Pınar Kalyon'a 9 yaşındayken omurilik enfeksiyonu (transvers miyelit) teşhisi konuldu. Hastanede tedavi gören Kalyon, bir süre sonra felç geçirdi ve yatağa mahkum oldu. Anne Hamide Sezer, kızının ayağa kalkması için birçok sağlık merkezine başvurdu. Zor günler geçiren anne ve kızın bu mücadelesi tam 19 yıl sürdü. Çocukluk ve gençlik dönemini yatağa mahkum geçiren ve bu süreçte orta ve lise eğitimini dışarıdan tamamlayan Pınar Kalyon, iyileştikten sonra çalışmaya başladı, daha sonra evlendi. Pınar Kalyon, 5 ay önce doktorlar riskli görmesine rağmen bir kız çocuğu dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. Hayatının en mutlu günlerini geçirdiğini belirten Kalyon, "Zor bir işi başardığımı biliyorum. En büyük destekçim annem oldu. O olmasa ayağa kalkamazdım. Zaman zaman aynı hastalıkla mücadele veren arkadaşlarım ve aileleriyle buluşuyoruz. Onlara annemle tüm engelleri açtığımı anlatıp, moral veriyorum. İyileştikten sonra evlendim ve tüm riskleri göze alıp bir çocuk dünyaya getirdim" dedi.

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