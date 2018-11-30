Cuma saati, Cuma namazı öncesi en çok aranılanlar arasında. İslam alemi öğle vakti cemaat halinde cuma namazını idrak edecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş Cuma namazı farz namazlardandır. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı saatleri bilgisini derledik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri sayfasında cuma namazı bilgileri de yer alıyor. İşte 30 Kasım il il cuma namazı saati...
İSTANBUL CUMA SAATİ: 12.59
ANKARA CUMA SAATİ: 12.43
İZMİR CUMA SAATİ: 13.06
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İL İL CUMA NAMAZI SAATİ (30 KASIM 2018)
|İL
|ÖĞLE
|ADANA
|12:33
|ADIYAMAN
|12:21
|AFYONKARAHİSAR
|12:52
|AĞRI
|12:02
|AMASYA
|12:31
|ANKARA
|12:43
|ANTALYA
|12:52
|ARTVİN
|12:07
|AYDIN
|13:03
|BALIKESİR
|13:03
|BİLECİK
|12:55
|BİNGÖL
|12:13
|BİTLİS
|12:06
|BOLU
|12:48
|BURDUR
|12:53
|BURSA
|12:58
|ÇANAKKALE
|13:09
|ÇANKIRI
|12:40
|ÇORUM
|12:35
|DENİZLİ
|12:58
|DİYARBAKIR
|12:14
|EDİRNE
|13:08
|ELAZIĞ
|12:18
|ERZİNCAN
|12:17
|ERZURUM
|12:09
|ESKİŞEHİR
|12:52
|GAZİANTEP
|12:25
|GİRESUN
|12:21
|GÜMÜŞHANE
|12:17
|HAKKARİ
|12:00
|HATAY
|12:30
|ISPARTA
|12:52
|MERSİN
|12:36
|İSTANBUL
|12:59
|İZMİR
|13:06
|KARS
|12:02
|KASTAMONU
|12:39
|KAYSERİ
|12:33
|KIRKLARELİ
|13:06
|KIRŞEHİR
|12:38
|KOCAELİ
|12:55
|KONYA
|12:45
|KÜTAHYA
|12:55
|MALATYA
|12:21
|MANİSA
|13:05
|KAHRAMANMARAŞ
|12:27
|MARDİN
|12:12
|MUĞLA
|13:01
|MUŞ
|12:09
|NEVŞEHİR
|12:36
|NİĞDE
|12:36
|ORDU
|12:23
|RİZE
|12:12
|SAKARYA
|12:53
|SAMSUN
|12:29
|SİİRT
|12:07
|SİNOP
|12:34
|SİVAS
|12:26
|TEKİRDAĞ
|13:04
|TOKAT
|12:28
|TRABZON
|12:16
|TUNCELİ
|12:16
|ŞANLIURFA
|12:19
|UŞAK
|12:57
|VAN
|12:01
|YOZGAT
|12:35
|ZONGULDAK
|12:47
|AKSARAY
|12:38
|BAYBURT
|12:14
|KARAMAN
|12:42
|KIRIKKALE
|12:40
|BATMAN
|12:10
|ŞIRNAK
|12:05
|BARTIN
|12:45
|ARDAHAN
|12:04
|IĞDIR
|11:58
|YALOVA
|12:57
|KARABÜK
|12:44
|KİLİS
|12:26
|OSMANİYE
|12:30
|DÜZCE
|12:50
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken:
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta:
Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.
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