Cuma saati, Cuma namazı öncesi en çok aranılanlar arasında. İslam alemi öğle vakti cemaat halinde cuma namazını idrak edecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş Cuma namazı farz namazlardandır. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı saatleri bilgisini derledik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri sayfasında cuma namazı bilgileri de yer alıyor. İşte 30 Kasım il il cuma namazı saati...

İSTANBUL CUMA SAATİ: 12.59

ANKARA CUMA SAATİ: 12.43

İZMİR CUMA SAATİ: 13.06

DİĞER NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ (30 KASIM 2018)

İL ÖĞLE ADANA 12:33 ADIYAMAN 12:21 AFYONKARAHİSAR 12:52 AĞRI 12:02 AMASYA 12:31 ANKARA 12:43 ANTALYA 12:52 ARTVİN 12:07 AYDIN 13:03 BALIKESİR 13:03 BİLECİK 12:55 BİNGÖL 12:13 BİTLİS 12:06 BOLU 12:48 BURDUR 12:53 BURSA 12:58 ÇANAKKALE 13:09 ÇANKIRI 12:40 ÇORUM 12:35 DENİZLİ 12:58 DİYARBAKIR 12:14 EDİRNE 13:08 ELAZIĞ 12:18 ERZİNCAN 12:17 ERZURUM 12:09 ESKİŞEHİR 12:52 GAZİANTEP 12:25 GİRESUN 12:21 GÜMÜŞHANE 12:17 HAKKARİ 12:00 HATAY 12:30 ISPARTA 12:52 MERSİN 12:36 İSTANBUL 12:59 İZMİR 13:06 KARS 12:02 KASTAMONU 12:39 KAYSERİ 12:33 KIRKLARELİ 13:06 KIRŞEHİR 12:38 KOCAELİ 12:55 KONYA 12:45 KÜTAHYA 12:55 MALATYA 12:21 MANİSA 13:05 KAHRAMANMARAŞ 12:27 MARDİN 12:12 MUĞLA 13:01 MUŞ 12:09 NEVŞEHİR 12:36 NİĞDE 12:36 ORDU 12:23 RİZE 12:12 SAKARYA 12:53 SAMSUN 12:29 SİİRT 12:07 SİNOP 12:34 SİVAS 12:26 TEKİRDAĞ 13:04 TOKAT 12:28 TRABZON 12:16 TUNCELİ 12:16 ŞANLIURFA 12:19 UŞAK 12:57 VAN 12:01 YOZGAT 12:35 ZONGULDAK 12:47 AKSARAY 12:38 BAYBURT 12:14 KARAMAN 12:42 KIRIKKALE 12:40 BATMAN 12:10 ŞIRNAK 12:05 BARTIN 12:45 ARDAHAN 12:04 IĞDIR 11:58 YALOVA 12:57 KARABÜK 12:44 KİLİS 12:26 OSMANİYE 12:30 DÜZCE 12:50

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.