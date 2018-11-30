Cuma mesajları burada! Cuma namazı öncesi sosyal medya ya da sms yoluyla cuma mesajı paylaşarak sevdiklerinin, eşinin ve dostunun cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar için en yeni ve anlamlı resimli cuma mesajlarını derledik. İşte 30 Kasım'a özel paylaşılabilecek en güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.