Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.11.2018 09:58
  • Son Güncelleme: 30.11.2018 10:04

2018: Resimli, kısa ve burada! Hayırlı Cumalar

, Müslümanların bayramı olarak bilinen bugün de en güzel paylaşım aracı olacaktır. Resimli, kısa ve nı araştıran vatandaşlar için en yeni mesajları derledik. Bu anlamlı günde sevdiklerinizin, eşinizin ve dostunuzun cumasını kutlamak için sms ya da sosyal medya aracılığıyla paylaşabileceğiniz en güzel ve resimli burada. İşte 2018 ...

Cuma mesajları burada! Cuma namazı öncesi sosyal medya ya da sms yoluyla cuma mesajı paylaşarak sevdiklerinin, eşinin ve dostunun cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar için en yeni ve anlamlı resimli cuma mesajlarını derledik. İşte 30 Kasım'a özel paylaşılabilecek en güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriCuma mesajları 2018: Resimli, kısa ve en güzel Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar