BeIN Sports 1 ve BeIN Sports Haber kanallarının yayın akışı bilgileri, bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının oynanacağı bugün temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk olacak. Peki, beIN Sports 1 ve Haber kanallarının yayın akışında bugün neler var? İşte 28 Kasım Çarşamba beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber yayın akışı ile frekans bilgileri...

27 Kasım Çarşamba beIN Sports yayın akışı bilgilerinde, 18.00'a kadar girilmiş görülüyor. 20.55'te başlayacak Galatasaray'ın maçının hangi kanal üzerinden yayınlanacağı henüz açıklanmamış durumda. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI (28 KASIM ÇARŞAMBA)

01:00 Hedef Madrid

02:00 STSL Maç Özetleri

02:30 ST 1.Lig Maç Özetleri

03:00 Dünden Bugüne: Kayserispor - Trabzonspor

03:30 Roma - R.Madrid

05:15 O.Lyon - Man.City

07:00 Juventus - Valencia

08:45 Man.Utd - Y. Boys

10:30 beIN Teknik

11:30 Hedef Madrid

12:30 beIN 1

14:00 İspanya'dan Futbol

15:00 Şampiyonlar Sahnesi

16:00 STSL Maç Özetleri

16:30 ST 1.Lig Maç Özetleri

17:00 İngiltere'den Futbol

BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Premier League World

01:30 LaLiga 1|2|3 Haftanın Golleri

01:45 AEK - Ajax

03:30 CSKA Moskva - V. Plzen

05:15 B. München - Benfica

07:00 Hoffenheim - Shakhtar

08:45 Roma - R.Madrid

10:30 O.Lyon - Man.City

12:15 Juventus - Valencia

14:00 Man.Utd - Y. Boys

15:45 AEK - Ajax

17:30 CSKA Moskva - V. Plzen

BEIN SPORTS 3 YAYIN AKIŞI

01:00 Serie A Maç Özetleri

01:45 Everton - Cardiff

03:30 Brighton - Leicester City

05:15 Fulham - Southampton

07:00 Huesca - Levante

08:45 Inter - Frosinone

10:30 A.Madrid - Barcelona

12:15 Parma - Sassuolo

14:00 Otofan

14:30 Belçika - Kanada (Canlı)

16:30 Hindistan - Güney Afrika (Canlı)

BEIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 İspanya'dan Futbol

02:00 beIN 1

03:30 beIN Teknik

04:15 STSL Haftanın Golleri

04:30 1 Numara

05:00 beIN Manşet

06:00 beIN Bugün

07:00 Yeni Gün

09:00 beIN 1

10:30 1 Numara

11:00 beIN Manşet

12:00 Türkiye'den Haber

12:15 beIN Teknik

13:00 Gün Ortası

14:00 İngiltere'den Futbol

14:45 LaLiga 1|2|3 Haftanın Golleri

15:00 beIN Manşet

16:00 İtalya'dan Futbol

17:00 Türkiye'den Haber

17:30 Dünyadan Haber

17:45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Özet)

18:00 Ana Haber

BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Yayın hayatına geçtiğimiz aylarda başlayan Bein Sports'un Haber kanalı, içerisinde birçok programı barındırıyor. Maç sonrası kritikler, Süper Lig ve Avrupa Futbolundan özetlerin yer aldığı kanalda, zaman zaman maç yayınları da ekrana geliyor. İşte, henüz uydusuna eklemeyenler için Bein Sports Haber frekans bilgileri;

Uydu: Türksat 4A - Frekans: 12379 - Symbol Oranı: 30000 - FEC: 3/3 - Polarizasyon: Horizontol (Yatay)