BeIN Sports 1 ve BeIN Sports Haber kanallarının yayın akışı bilgileri, bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının oynanacağı bugün temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk olacak. Peki, beIN Sports 1 ve Haber kanallarının yayın akışında bugün neler var? İşte 28 Kasım Çarşamba beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber yayın akışı ile frekans bilgileri...
27 Kasım Çarşamba beIN Sports yayın akışı bilgilerinde, 18.00'a kadar girilmiş görülüyor. 20.55'te başlayacak Galatasaray'ın maçının hangi kanal üzerinden yayınlanacağı henüz açıklanmamış durumda. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI (28 KASIM ÇARŞAMBA)
01:00 Hedef Madrid
02:00 STSL Maç Özetleri
02:30 ST 1.Lig Maç Özetleri
03:00 Dünden Bugüne: Kayserispor - Trabzonspor
03:30 Roma - R.Madrid
05:15 O.Lyon - Man.City
07:00 Juventus - Valencia
08:45 Man.Utd - Y. Boys
10:30 beIN Teknik
11:30 Hedef Madrid
12:30 beIN 1
14:00 İspanya'dan Futbol
15:00 Şampiyonlar Sahnesi
16:00 STSL Maç Özetleri
16:30 ST 1.Lig Maç Özetleri
17:00 İngiltere'den Futbol
BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Premier League World
01:30 LaLiga 1|2|3 Haftanın Golleri
01:45 AEK - Ajax
03:30 CSKA Moskva - V. Plzen
05:15 B. München - Benfica
07:00 Hoffenheim - Shakhtar
08:45 Roma - R.Madrid
10:30 O.Lyon - Man.City
12:15 Juventus - Valencia
14:00 Man.Utd - Y. Boys
15:45 AEK - Ajax
17:30 CSKA Moskva - V. Plzen
BEIN SPORTS 3 YAYIN AKIŞI
01:00 Serie A Maç Özetleri
01:45 Everton - Cardiff
03:30 Brighton - Leicester City
05:15 Fulham - Southampton
07:00 Huesca - Levante
08:45 Inter - Frosinone
10:30 A.Madrid - Barcelona
12:15 Parma - Sassuolo
14:00 Otofan
14:30 Belçika - Kanada (Canlı)
16:30 Hindistan - Güney Afrika (Canlı)
BEIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 İspanya'dan Futbol
02:00 beIN 1
03:30 beIN Teknik
04:15 STSL Haftanın Golleri
04:30 1 Numara
05:00 beIN Manşet
06:00 beIN Bugün
07:00 Yeni Gün
09:00 beIN 1
10:30 1 Numara
11:00 beIN Manşet
12:00 Türkiye'den Haber
12:15 beIN Teknik
13:00 Gün Ortası
14:00 İngiltere'den Futbol
14:45 LaLiga 1|2|3 Haftanın Golleri
15:00 beIN Manşet
16:00 İtalya'dan Futbol
17:00 Türkiye'den Haber
17:30 Dünyadan Haber
17:45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Özet)
18:00 Ana Haber
BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Yayın hayatına geçtiğimiz aylarda başlayan Bein Sports'un Haber kanalı, içerisinde birçok programı barındırıyor. Maç sonrası kritikler, Süper Lig ve Avrupa Futbolundan özetlerin yer aldığı kanalda, zaman zaman maç yayınları da ekrana geliyor. İşte, henüz uydusuna eklemeyenler için Bein Sports Haber frekans bilgileri;
Uydu: Türksat 4A - Frekans: 12379 - Symbol Oranı: 30000 - FEC: 3/3 - Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
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