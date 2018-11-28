Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Bugün ödül 20 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "Biz sıcacık evlerimizde otururken sokaktaki dostlarımızı unutmuyoruz değil mi? Bugünkü ipucumuz sokakta yaşayan tüylü dostlarımızı soğuktan ve yağmurdan korumak için yaptığımız barınaklardan geliyor. Kedilerin kış aylarında soğuktan korunabilmesi için çeşitli malzemelerden yapılmış barınaklara ne ad verilir?" İşte 28 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (28 KASIM 2018)

Soru: Kedilerin kış aylarında soğuktan korunabilmesi yapılan barınaklara ne ad verilir?

Cevap: KEDİ EVİ

KEDİ HAKKINDA