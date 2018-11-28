A101'de bu hafta indirimli ürünler perşembe günü itibariyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. Oyuncak çeşitleri, hırdavat, züccaciye, gıda gibi birçok ürünün yer alacağı aktüel ürünler kataloğu listesinde teknoloji ürünleri ön planda bulunuyor. Televizyon ve cep telefonu gibi ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 28 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ

2 yıl garantili Samsung 55NU Curved Led TV 4499 TL. Samsung Türkiye garantisi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Samsung Galaxy Grand Prime G532 Cep Telefonu 849 TL. Yazıcı, fotokopi ve tarayıcı fonksiyonlarını bir arada bulunduran Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 179 TL. Piranha Bluetooth Hoparlör 49,95 TL.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN (29 KASIM 2018)