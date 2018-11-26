Adıyaman'da Firdevs Koparal (6), SMA hastası olarak dünyaya geldi. Evde eğitim alan küçük kız, öğretmenini çok sevdiğini söyledi. SMA hastalarının ilaçlarının yurt dışından getirilmesine çok sevinen Mehmet-Fatma Koparal çifti ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.
Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI
Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI
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