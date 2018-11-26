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hastası Firdevs'in yüzü güldü

Yüzü güldü
Adıyaman'da Firdevs Koparal (6), hastası olarak dünyaya geldi. Evde eğitim alan küçük kız, öğretmenini çok sevdiğini söyledi. SMA hastalarının ilaçlarının yurt dışından getirilmesine çok sevinen Mehmet-Fatma Koparal çifti ise Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.


Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI

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