ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'dan alkışlık hareket… Yıldırım, önceki gün kan bağışında bulundu. Başarılı oyuncu, "İlik bankalarına kan bağışında bulunarak lösemili bir kişinin hayatını kurtarabiliriz" diyerek takipçilerine çağrıda bulundu.
- Saklambaç
- 26.11.2018
- Gazete
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